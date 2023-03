Casi di streptococco: chiuse le scuole nell’Agrigentino

Lezioni sospese fino a sabato 18 marzo nelle scuole di Raffadali, in provincia di Agrigento, per alcuni casi di streptococco. A darne comunicazione ufficiale è stato il sindaco Silvio Cuffaro che, con un’ordinanza sindacale, ha disposto la chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio. Secondo la ricostruzione fatta dal primo cittadino, dopo una gita scolastica a Palermo, che mercoledì ha coinvolto una scolaresca dell’istituto comprensivo Galileo Galilei, due studenti hanno manifestato i sintomi dell’infezione collegata al ceppo A, particolarmente invasivo. Il batterio si trasmette per contatto diretto e si manifesta con problemi alla gola o alla pelle, anche se può anche essere totalmente asintomatico. Cuffaro ha rassicurato la cittadinanza, chiarendo che la sospensione delle attività scolastiche è in via del tutto precauzionale.