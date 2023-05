Strage Capaci, a Catania il ricordo di Addiopizzo insieme alla sezione del Motoclub della polizia

Anche quest’anno, insieme alla sezione di Catania del Motoclub Polizia di Stato, l’associazione Addiopizzo ha onorato i caduti della strage di Capaci. «Lo abbiamo fatto insieme ai ragazzi del liceo Artistico Emilio Greco, ospiti del X Reparto mobile della Polizia, dove hanno incontrato il procuratore aggiunto Sebastiano Ardita, il dott. Gullì capo di Gabinetto della Prefettura, il dott. Fazzino Vicario del questore ed il dott. Consoli Dirigente del Reparto Mobile, che ringraziamo per il tempo che hanno dedicato ai ragazzi. Un ringraziamento va anche ai familiari dell’Ispettore Lizzio che hanno accolto i ragazzi in via Leucatia, al preside ed al corpo docente del Liceo Emilio Greco che ci hanno permesso di fare ciò che forse ci riesce meglio: quell’esercizio della memoria di cui oggi, più che mai, ne avvertiamo la necessità».