Sicilia Film Commission: arriva l’iniezione di denaro annunciata da Schifani. Miracolate 15 pellicole in più

22/10/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Si ricorderà l’annuncio del presidente della Regione siciliana Renato Schifani relativo al finanziamento del film su Biagio Conte. Escluso dalla graduatoria delle pellicole ammesse al finanziamento, a seguito del termine della disponibilità economica. In quell’occasione, come riportato da Meridionews, il governatore annunciò un ulteriore finanziamento per la Sicilia Film commission pari a 5 milioni di euro. Generando uno scorrimento della graduatoria che avrebbe creato una serie di produzione miracolate a loro insaputa. Ebbene così è stato.

Con un decreto del dirigente generale del 21 ottobre, stato rimodulato «l’elenco delle istanze ammissibili a cofinanziamento per la categoria categoria Film di produzione cinematografica/televisiva e Serie TV”». L’articolo 5 del documento recita «Al fine di assicurare copertura finanziaria, a valere sul capitolo di uscita Fondo Regionale per il cinema e l’audiovisivo da destinare alle società di produzione è adottata la prenotazione di impegno per complessivi € 5.842.471,70». Suddivisi in più anni: poco più di 191mila euro nel 2025; oltre 2,8 milioni nel 2026; 3 milioni tondi nel 2027.

Sono, quindi, 22 le opere – contro le 7 previste dal bando originario – che riceveranno, quest’anno, il contributo. Per un totale di oltre 9,5 milioni di euro: circa due terzi ancora da concedere. Il finanziamento concesso per il film sul missionario laico palermitano Biagio Conte, prodotto dalla società Anele srl, sarà pari a  370.267,13 euro, anziché i 400mila richiesti. Sono rimasti esclusi da questa prebenda elettorale i documentari e i cortometraggi. Questi fondi, che si sommano a quelli già previsti, portano a quasi 21 milioni di euro il budget di co -finanziamento della Sicilia Film Commission per il triennio 2025-27.

