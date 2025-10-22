Si ricorderà l’annuncio del presidente della Regione siciliana Renato Schifani relativo al finanziamento del film su Biagio Conte. Escluso dalla graduatoria delle pellicole ammesse al finanziamento, a seguito del termine della disponibilità economica. In quell’occasione, come riportato da Meridionews, il governatore annunciò un ulteriore finanziamento per la Sicilia Film commission pari a 5 milioni di […]
Sicilia Film Commission: arriva l’iniezione di denaro annunciata da Schifani. Miracolate 15 pellicole in più
Si ricorderà l’annuncio del presidente della Regione siciliana Renato Schifani relativo al finanziamento del film su Biagio Conte. Escluso dalla graduatoria delle pellicole ammesse al finanziamento, a seguito del termine della disponibilità economica. In quell’occasione, come riportato da Meridionews, il governatore annunciò un ulteriore finanziamento per la Sicilia Film commission pari a 5 milioni di euro. Generando uno scorrimento della graduatoria che avrebbe creato una serie di produzione miracolate a loro insaputa. Ebbene così è stato.
Con un decreto del dirigente generale del 21 ottobre, stato rimodulato «l’elenco delle istanze ammissibili a cofinanziamento per la categoria categoria Film di produzione cinematografica/televisiva e Serie TV”». L’articolo 5 del documento recita «Al fine di assicurare copertura finanziaria, a valere sul capitolo di uscita Fondo Regionale per il cinema e l’audiovisivo da destinare alle società di produzione è adottata la prenotazione di impegno per complessivi € 5.842.471,70». Suddivisi in più anni: poco più di 191mila euro nel 2025; oltre 2,8 milioni nel 2026; 3 milioni tondi nel 2027.
Sono, quindi, 22 le opere – contro le 7 previste dal bando originario – che riceveranno, quest’anno, il contributo. Per un totale di oltre 9,5 milioni di euro: circa due terzi ancora da concedere. Il finanziamento concesso per il film sul missionario laico palermitano Biagio Conte, prodotto dalla società Anele srl, sarà pari a 370.267,13 euro, anziché i 400mila richiesti. Sono rimasti esclusi da questa prebenda elettorale i documentari e i cortometraggi. Questi fondi, che si sommano a quelli già previsti, portano a quasi 21 milioni di euro il budget di co -finanziamento della Sicilia Film Commission per il triennio 2025-27.