Terminati i lavori tra Bagheria e Villabate

Viabilità: ultimati in anticipo i lavori sull’A19 tra Bagheria e Villabate

26/05/2026 di , Tempo di lettura 2 min

Chiudono con due mesi di anticipo i cantieri tra Bagheria e Villabate sull’autostrada A19 Palermo-Catania. Sono stati infatti ultimati i lavori di ammodernamento delle barriere di sicurezza lungo la carreggiata in direzione Palermo. Da oggi, dunque, il tratto autostradale è nuovamente percorribile senza restrizioni, prima della scadenza contrattuale fissata al 30 luglio 2026. Un risultato che consente di restituire piena fluidità alla circolazione proprio in vista dell’aumento del traffico per la stagione estiva e per il ponte del 2 giugno.

Soddisfazione di Renato Schifani

«Siamo riusciti ad anticipare di ben due mesi la chiusura di tutti i cantieri nel tratto tra Bagheria e Villabate – dice il presidente della Regione Siciliana e commissario straordinario per la A19, Renato Schifani -. Un obiettivo importante per ridurre i disagi agli automobilisti e migliorare la viabilità in un periodo particolarmente delicato dell’anno. L’autostrada è stata inoltre dotata di nuove barriere e di un sistema di illuminazione tecnologicamente avanzato per garantire standard sempre più elevati di sicurezza».

Tutti gli interventi operati

L’intervento, dal valore complessivo di 4,9 milioni di euro, ha previsto l’installazione di 2.370 metri di barriere H4 di ultima generazione. Oltre 11 nuovi pali di illuminazione a resistenza passiva in sostituzione dei precedenti impianti obsoleti. Sono stati anche posizionati dei terminali speciali nei tratti iniziali, per incrementare ulteriormente la sicurezza degli utenti. Prima della posa delle nuove barriere sono stati eseguiti interventi strutturali preliminari. Tra cui la realizzazione di micropali in acciaio rinforzati con calcestruzzo e di un nuovo cordolo in cemento armato.

Disposti lavori notturni

Per accelerare la conclusione dei lavori e ridurre i disagi, Anas e la Struttura commissariale – composta dal Renato Schifani e gli ingegneri Nicola Montesano e Duilio Alongi – hanno inoltre disposto che le ultime fasi del cantiere si svolgessero esclusivamente in orario notturno. Dal 14 aprile, infatti, le attività dell’impresa sono proseguite soltanto di notte, consentendo di arrivare alla riapertura completa con largo anticipo rispetto ai tempi previsti.

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