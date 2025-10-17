Ancora un lavoro sopraffino degli uffici. E ancora un annuncio da parte del presidente della Regione Renato Schifani: i soldi per il film su Biagio Conte sono stati trovati. Sono i 5 milioni di euro i fondi recuperati, per evitare che il suo mandato passi alla storia come quello del mancato finanziamento alla pellicola. Questo denaro sarà, quindi, destinato a rimpinguare le casse della Sicilia Film Commission, per la quale erano già stati previsti 3 milioni di euro per il 2026 e altrettanti per il 2027. Ma, grazie a questo nuovo finanziamento miracoloso, la lista dei film approvati si allungherà, sino a includere quello su Biagio Conte. Ecco come e perché.

Il bando della Sicilia Film Commission

L’avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno delle produzioni cinematografiche e audiovisive per gli anni 2025-2027 è stato approvato con un decreto datato 17 dicembre 2024. Conteneva i requisiti di ammissibilità, le modalità di partecipazione, i termini di presentazione e le modalità per la compilazione delle candidature. Nonché la tabella dei punteggi riferibili alle variabili. Obiettivo: superare la cosiddetta soglia sotto la quale la candidatura diventava inammissibile. E così è stato. Il 10 aprile 2025 è stata pubblicata la graduatoria che annunciava gli ammessi e i non ammessi. Successivamente, esattamente il 2 luglio 2025, è stato reso pubblico l’elenco dei partecipanti ammessi – e di quelli non ammessi – al cofinanziamento.

Le pellicole ammesse a finanziamento

Per quanto riguarda la categoria film di produzione cinematografica/televisiva – serie TV sono state ammesse al cofinanziamento 7 opere, per un totale di 3,6 milioni di euro. Ma, non essendo un pozzo senza fine, i fondi hanno raggiunto il limite relativo a questa categoria. Dando vita all’elenco delle opere non ammesse non per punteggio, ma perché non c’era più denaro. E tra i progetti non beneficiari di contributo per insufficiente dotazione finanziaria, compare al terzo posto Biagio Conte – la vita per gli ultimi. Creando malcontento tra i cittadini, affezionati alla figura del missionario laico palermitano morto a gennaio 2023: con l’impegno di Schifani a mantenere viva la memoria.

I dettagli del film su Biagio Conte

Prodotto da Anele srl, il film su Biagio Conte prevede un budget di realizzazione di oltre 2,3 milioni di euro e una richiesta di finanziamento pari a 400mila euro. Per la prima e la seconda opera che compaiono nella lista delle escluse, la richiesta di finanziamento era stata, rispettivamente, di 590mila e 250mila euro. Quindi, se la matematica non è un’opinione, per poter finanziare il film su Biagio Conte sarebbe bastato che la dotazione finanziaria per la categoria fosse aumentata di poco più di 1,2 milioni di euro. Permettendo anche al primo e al secondo della lista degli esclusi di ritrovarsi miracolato a sua insaputa.

Non solo film (e Biagio Conte) nel finanziamento

Ovviamente, quella delle opere cinematografiche non è stata l’unica categoria finanziata. In quella relativa alle opere documentarie sono stati distribuiti 330mila euro ai primi 5 classificati. E in quella cortometraggi circa 26mila euro per 3 opere. L’aumento della dotazione annunciata da Schifani miracolerà anche queste due categorie?

Soldi che spuntano al bisogno

Una cosa sembra certa. Nonostante il servizio unico di tesoreria – scelta compiuta per una migliore gestione dei fondi regionali -, nell’ultimo mese, abbiamo assistito a quello cui assiste un bravo giardiniere. Innaffiatura calibrata e trattamento del terreno adeguato sono la ricetta per far spuntare il sorriso sulle labbra del giardiniere, nel momento in cui le proprie piantine bucano la terra e si mettono al sole. Anche all’interno della Regione Siciliana succede questo e la domanda giusta risulta essere: fino a quando i cittadini dovranno assistere ad annunci roboanti su finanziamenti e alte qualità delle capacità di chi ci amministra? La risposta sta nella parafrasi di una celebre frase: «È la campagna elettorale, bellezza!»