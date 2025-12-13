Bisognerà attenderà ancora per acquistare i biglietti del Sicilia Express, il «treno evento» finanziato dalla Regione Siciliana che consente ai pendolari di raggiungere l’isola durante le festività natalizie. L’inizio della vendita dei biglietti era prevista per oggi a partire dalle 12 ma Ferrovie dello Stato ha comunicato che i tagliandi saranno disponibili tre giorni dopo, il 16 dicembre dalle ore 10. Un rinvio che deve essere letto anche guardando quella che è la data di partenza del treno: fissata per il 20 dicembre. Di fatto i biglietti saranno acquistabili soltanto quattro giorni prima del viaggio.

Biglietti Sicilia Express: «Disallineamento del sistema di vendita»

La comunicazione del rinvio della vendita dei biglietti del Sicilia Express, visibile sul sito ufficiale ma anche nei vari canali social, ha suscitato indignazione e malcontento tra i pendolari che risiedono al Nord e intendono rientrare in Sicilia per le festività natalizie evitando i costosi spostamenti in aereo. «Che sensazione bellissima non sapere fino all’ultimo se si riuscirà a tornare a Natale dalla propria famiglia», scrive Francesca su Instagram. Il motivo del rinvio, stando alle notizie ufficiali di Ferrovie dello Stato, è imputabile a «un disallineamento del sistema di vendita dei biglietti del treno». I posti disponibili saranno in tutto 1100 distribuiti su due treni. Il primo partirà il 20 dicembre mentre il secondo il 27 dello stesso mese. Il ritorno, invece, è previsto il 5 e il 10 gennaio 2026.

Con ogni probabilità i posti disponibili non basteranno a soddisfare la richiesta di biglietti. I tagliandi vengono venduti a un prezzo minimo di 24,90 euro se si parte da Roma o Salerno, fino a un massimo di 29,90 euro per il via da Torino o Milano. L’itinerario dei treni sarà lo stesso di quello delle passate edizioni di Natale 2024 e Pasqua. Partenza da Torino Porta Nuova e poi tappe a Milano, Parma, Modena, Bologna, Firenze, Roma e Salerno. Poi ci sarà una sezione del convoglio diretta a Palermo e una che si sposterà fino a Catania e Siracusa.