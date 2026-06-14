L’oroscopo di questa settimana dal 15 giugno 2026 si poggia sui movimenti dei due luminari, Luna e Sole. La prima inaugura un nuovo ciclo, essendosi compiuta nel segno dei Gemelli e favorendo una rinascita anche per Acquario e Bilancia. Il Sole, invece, entrerà domenica in Cancro: ed ecco rinvigoriti anche Scorpione e Pesci. Ariete e Leone ripartono dalle loro relazioni, mentre il Sagittario aspetta qualcosa. Toro e Capricorno cominciano ad applicare nuovi progetti e la Vergine sbaraglia gli ostacoli. Vediamo il dettaglio nell’oroscopo della settimana della nostra rubrica astrologica.

Ariete

L’oroscopo della settimana dal 15 giugno è incentrata sui rapporti sociali per voi Ariete. Sempre alla ricerca di nuovi stimoli che, finalmente, arrivano. E che vi riempiono la vita sentimentale e personale. Al lavoro si registra un netto miglioramento. Ma, attenzione, iniziano sfide nuove.

Toro

Bellissimo inizio di settimana per voi Toro, segnato dalla convinzione di stare andando verso un risveglio della vostra vita e delle attività. La presenza del pianeta Marte vi induce ad agire e a soddisfare le aspettative in voi riposte. Mentre la bella Venere e la Luna vi inducono a concedere più spazio all’amore.

Gemelli

Iniziate con una Luna nuova nel segno, cari Gemelli: in piena rinascita, dunque, e alle prese con i cambiamenti continui che Urano, sempre nei vostri gradi, impone. Adattarvi sarà la soluzione a tutto. Potreste anche decidere di non esagerare e osservare le situazioni, agendo meno d’impulso. In amore Venere non dà molti segnali.

Cancro

Un cielo veramente stupendo per voi Cancro, con un Giove che comincia a darvi tantissimo, anche se tra poco vi abbandonerà. Ma che sistema le cose in amore e rende tutto molto più semplice. Cominciano le prime soddisfazioni al lavoro, ma dovrete raggiungere molti obbiettivi. Mentre, in amore, una proposta importante vi farà vibrare…

Leone

Il cielo del Leone è in netta ripresa e favorisce l’autoaffermazione e la centratura del ruolo lavorativo. Che sembra svilupparsi meglio per le condizioni generali delle cose. Il vostro animo è preso da un grande impeto che, però, fareste meglio a contenere. In amore, intanto, si risveglia l’intesa e si preparano nuovi progetti.

Vergine

Cielo mai così movimentato come in questo inizio settimana dal 15 giugno, con l’oroscopo che lo dice chiaro a voi Vergine: serve una presa di posizione. Per risolvere i problemi che si presentano al lavoro o nei vostri beni immobili. In amore fiorisce una certa sicurezza di sé e la voglia di essere considerati dal partner come una realtà in crescita. Volete progetti importanti che assicurino prospettiva alla coppia.

Bilancia

Il cielo della Bilancia si complica un po’, visto che le quadrature dei pianeti rendono inevitabili alcuni scontri e chiarimenti. Il consiglio degli astri è di essere radicali e non posticipare a lungo la scelta di tagliare alcune direzioni improduttive. Sia al lavoro che in amore, dove non vi sentite valorizzati.

Scorpione

Quello della settimana dal 15 giugno è un cielo che, con le energie acquatiche a vostro favore, vede tornare lo Scorpione a splendere. Anche se vi dovrete occupare di qualcosa o qualcuno a livello familiare, ciò non vi impedirà di vivere felici le passioni. Mentre al lavoro vi sentite un po’ stressati e deconcentrati.

Sagittario

State tornando ottimisti e positivi, cari Sagittario, poiché manca davvero poco alla riconnessione con Giove, il vostro pianeta. Che, giorno 30, sarà di nuovo in stupendo trigono connesso a voi, dopo un anno di assenza dai radar. E sarà un ottimo alleato per parare gli imprevisti di Urano, che ancora vi rende titubanti al lavoro e frenati in amore.

Capricorno

Voi Capricorno state facendo di tutto per far fronte a nuove sfide lavorative. Le configurazioni planetarie, con il Sole in Cancro, vi faranno molto riflettere sull’amore e la coppia. Su quanto volete davvero dare prospettiva e respiro ai vostri rapporti. Che troppo spesso pagano il prezzo della vostra abnegazione al lavoro e della ricerca dei momenti giusti, che la vita disattende.

Acquario

Il cielo dell’Acquario regge benissimo tutte le nuove configurazioni planetarie. Che sembrano tessere nel cielo nuove storie e risvolti, che fanno uscire i nativi del segno da quella sensazione di noia e ripetitività che vi aveva demotivato. Forse il cielo sembra segnalare una scarsa inclinazione all’amore: l’opposizione di Venere, però, fa scattare il colpo di fulmine.

Pesci

I Pesci dovranno riflettere molto con la Luna di inizio settimana. E dovranno cominciare a prendere un po’ più sul serio le tematiche di sviluppo ed espansione carrieristica. Ancorata a mille e più variabili, al di là del vostro controllo e, a volte, della vostra volontà. Cercherete di esporre i motivi per cui vi sentite così. Mentre in amore va tutto bene e risulterete più carismatici.