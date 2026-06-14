Due morti in mare: una bambina a Licata e un 59enne a Lipari

Una bambina di 7 anni nella zona di Marianello, a Licata, e un uomo di 59 anni a Lipari, nel Messinese: sono le vittime che si registrano in queste prime giornate al mare siciliane. La piccola, originaria di Ravanusa, ha avuto un malore mentre si trovava in acqua. Nonostante il tentativo di rianimarla sulla battigia, è morta mentre l’elisoccorso che avrebbe dovuto portarla all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta era ancora in volo. A Lipari, intanto, un 59enne del Siracusano, che si trovava sull’isola in vacanza, è morto mentre si trovava in acqua davanti alla frazione di Canneto. L’uomo stava trascorrendo la giornata in un lido, quando ha deciso di allontanarsi per una nuotata. Un malore, però, sembra avergli impedito di tornare a riva. Anche in questo caso, dopo il salvataggio di un diportista, è stata tentata la rianimazione da parte dei sanitari. Ma senza successo.