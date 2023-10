Sfuggiti agli arresti per droga a Catania: uno in Germania e l’altro in vacanza a Sharm, arrestati

Due uomini sfuggiti nei giorni scorsi all’arresto nell’ambito dell’operazione Malerba, Antonino Pulvirenti (di 24 anni) e Vito Vitale (di 22 anni), sono stati individuati all’estero e arrestate dai carabinieri del comando provinciale di Catania. Devono rispondere del reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope in concorso con gli altri indagati. Pulvirenti da alcune settimane era in Germania in cerca di lavoro, mentre Vitale era in vacanza in un resort di Sharm El Sheik.

Il primo, sentendosi braccato, si è presentato la scorsa in caserma, mentre Vitale è stato accolto dai carabinieri direttamente sulla pista di atterraggio dell’aeroporto di Fontanarossa mentre scendeva da un volo proveniente dall’Egitto. I due indagati non hanno opposto resistenza all’arresto. Sono stati posti a disposizione dell’autorità giudiziaria e sono stati portati nel carcere di Bicocca. I due indagati rientrano tra i 46 destinatari dell’ordinanza applicativa di misure cautelari nell’operazione, che ha consentito di disarticolare i vari gruppi criminali che gestivano numerose piazze di spaccio di sostanze stupefacenti (cocaina e marijuana) nel popoloso quartiere di San Giovanni Galermo.

