Catania, lo spaccio di droga gestito dai clan senza concorrenza sleale

L’operazione Malerba, eseguita stamattina a Catania da oltre 200 carabinieri del comando provinciale, ha portato alla disarticolazione di vari gruppi criminali che gestivano le piazze di spaccio nel quartiere San Giovanni Galermo, in via Capopassero. Ed è proprio attraverso le piazze di spaccio che Cosa nostra avrebbe continuato a controllare il territorio e a imporre ai sodalizi criminali regole, prezzo e quantitativo della droga da smerciare. Le indagini, durate da marzo 2021 ad aprile 2022, rappresentano il seguito dell’operazione Scanderbeg. Quest’ultima nel 2020 ha portato all’arresto di 101 persone e alla scoperta del modus operandi adottato dalle piazze di spaccio, delineando struttura e organigramma dei vari sodalizi criminali con turni orari suddivisi nell’arco dell’intera giornata.

Al vertice dell’associazione criminale, col ruolo di coordinatore e supervisore di molte piazze di spaccio, ci sarebbe il pluripregiudicato Antonino Raimondo – responsabile della fornitura della droga per conto del gruppo Nizza, inserito nella famiglia mafiosa Santapaola-Ercolano. Stando a quanto emerso nel corso delle indagini, sarebbe stato stipulato un accordo per evitare la concorrenza sleale tra le piazze di spaccio e l’insorgere di conflitti tra gruppi mafiosi. Secondo le regole non scritte del mercato illegale delle sostanze stupefacenti, infatti, per evitare concorrenza sleale tra pusher di clan diversi, nessuno di loro deve chiamare gli acquirenti per strada ma devono essere i potenziali clienti a scegliere a chi rivolgersi.

E si parla di almeno 2500 clienti al giorno con un volume d’affari quotidiano di circa 240mila euro. Somme che sarebbero finite nelle casse dei clan per poi essere destinate al sostentamento degli associati e al mantenimento dei detenuti e delle loro famiglie. La piazza di spaccio sarebbe stata gestita dal capo piazza. A lui il coordinatore delle piazze Antonino Raimondo avrebbe assegnato una fascia oraria per organizzare la vendita delle droghe. Durante i turni, al responsabile di ciascuna piazza sarebbe toccato il ruolo di individuare i pusher. Questi ultimi sarebbero stati supportati dalle vedette, dai corrieri e dagli addetti alla custodia delle sostanze stupefacenti che controllavano case nei dintorni e anche aiuole. Sarebbero state centinaia le dosi vendute a ogni turno. Un giro d’affari reso possibile anche dal ruolo delle vedette dotate di radiotrasmittenti: sia quelle statiche all’interno di abitazioni o sulle terrazze dei palazzi, sia quelle dinamiche per strada a bordo di scooter messi a disposizione dalle organizzazioni criminali.

I nomi delle 41 persone finite in carcere:

1) Angelo Bua, nato a Catania il 26.05.1992;

2) Salvatore Cannizzaro, nato a Catania il 30.09.1995;

3) Giosuè Cante, nato a Taormina (ME) il 17.05.2000;

4) Salvatore Carani, nato a Catania il 02.12.1991;

5) Mario Castelli, nato a Catania il 03.01.1957;

6) Francesco Castiglione, nato a Catania il 11.08.1989;

7) Giovanni Castorina, nato a Catania il 23.10.1998;

8) Angelo Cutugno, nato a Catania il 06.11.1993;

9) Matteo D’Agosta, nato a Catania il 19.04.1999;

10) Pietro D’Amico, nato a Catania il 10.01.1995;

11) Giuseppe D’Arrigo, nato a Catania il 24.05.1997;

12) Francesco Pio Giuseppe Distefano, nato a Catania il 25.02.2000;

13) Gaetano Distefano, nato a Catania il 09.08.1999;

14) Loai Fdhili, nato a Catania il 24.01.1998;

15) Marco Gardali, nato a Catania il 06.06.1996;

16) Cristian La Verde, nato a Catania il 17.12.2001;

17) Vincenzo Licandro, nato a Catania il 20.11.2000;

18) Simone Lizio, nato a Catania il 20.11.1998;

19) Giuseppe Mazzarelli, nato a Catania il 28.08.1995;

20) Salvatore Messina, nato a Catania il 12.03.2003,

21) Michael Monreale, nato a Catania il 07.10.2000;

22) Corrado Gabriel Muscarà, nato a Catania il 16.12.1992;

23) Angelo Nicotra, nato a Catania il 06.06.1991;

24) Giuseppe Nigro, nato a Catania il 19.09.2001;

25) Emmanuel Nuccio, nato a Catania il 11.03.1998;

26) Gabriele Giovanni Pino, nato a Catania il 13.09.2003;

27) Vincenzo Pino, nato a Catania il 02.10.1998;

28) Giuseppe Pistone, nato a Catania il 23.09.1987;

29) Cristian Platania, nato a Catania il 19.05.1999;

30) Giuseppe Platania, nato a Catania il 30.05.2003;

31) Salvatore Sam Privitera, nato a Catania il 23.05.1977;

32) Antonino Pulvirenti, nato a Catania il 11.01.1999;

33) Antonino Raimondo, nato a Catania il 15.08.1973;

34) Giuseppe Santo Raineri, nato a Catania il 31.10.1968;

35) Alessandro Russo, nato a Catania il 03.12.1992;

36) Eduard Spati, nato a Catania il 29.07.1999;

37) Santo Tempera, nato a Catania il 29.10.2001;

38) Carlo Torrisi, nato a Catania il 01.09.1996;

39) Vito Vitale, nato a Catania il 05.05.2001;

40) Salvatore Zanti, nato a Catania il 09.09.1996;

41) Giuseppe Agatino Zuccaro, nato a Catania il 16.03.1992;

