Sangue blu, si è costituito Cristian Buffardeci. Sarebbe tra i più fidati di Francesco Napoli

Si è costituito presentandosi nel carcere di Siracusa Cristian Buffardeci, 46 anni, sfuggito il 28 settembre scorso all’arresto durante l’operazione Sangue blu, coordinata dalla procura del capoluogo etneo e condotta dai carabinieri nei confronti di una trentina di presunti esponenti della famiglia mafiosa dei Santapaola-Ercolano. Buffardeci è accusato di associazione mafiosa, di traffico di sostanze stupefacenti aggravato dal metodo mafioso ed in particolare di far parte del gruppo guidato da Francesco Napoli – tra gli arrestati nell’operazione -, di cui sarebbe stata una delle persone di più stretta fiducia.

Secondo quanto emerso dalle indagini Buffardeci sarebbe stato il braccio destro di Napoli, consentendo a quest’ultimo di non esporsi direttamente nella gestione degli affari della famiglia, in particolare nei contatti con pregiudicati e nell’organizzazione degli appuntamenti. Il pieno coinvolgimento di Buffardeci nell’associazione mafiosa – aggiungono gli investigatori – sarebbe inoltre confermato dalla sua partecipazione in diverse occasioni a delicati incontri con esponenti di vertice di altre organizzazioni criminali.