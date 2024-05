Catania, non si fermano al posto di blocco e investono un poliziotto: due minori arrestati

Prima non rispettano l’alt, poi investono un agente e scappano. È successo ieri in viale Kennedy, nella zona della Playa di Catania. Due minorenni a bordo di uno scooter non si sarebbero fermati al posto di blocco della polizia e fuggendo avrebbero investito un agente, che è rimasto ferito. Il poliziotto è stato subito soccorso dal personale del 118: è fuori pericolo e dopo un periodo di riposo potrà tornare in servizio. I due sono stati inseguiti sia dalle moto della polizia sia da un loro elicottero. Grazie a una sofisticata telecamera di bordo, proprio l’elicottero è stato decisivo per dare alle moto le indicazioni relative alla fuga dei due minori.

I due sono stati raggiunti – dopo un inseguimento di alcuni chilometri – in via Ammiraglio Caracciolo e arrestati per resistenza a pubblico ufficiale. Lo scooter non è risultato rubato, ma era senza copertura assicurativa e senza revisione. Viste le norme del codice della strada che sono state violate, la polizia ha fatto multe per 6000 euro. La procura per i minorenni ha disposto che i due giovani venissero accompagnati al centro di prima accoglienza. Gli arresti sono stati convalidati e i due minorenni sono stati rilasciati con l’obbligo però di rispettare diverse prescrizioni previste dall’autorità giudiziaria.