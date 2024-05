Cade dopo cedimento di una trave, grave operaio nel Ragusano

Ancora un incidente sul lavoro. A Donnalucata, nel Ragusano, un operaio di 49 anni, si trova ricoverato in gravi condizioni in ospedale a Catania, dove è stato trasportato in elisoccorso, dopo essere caduto da un solaio a causa, sembrerebbe, del cedimento di una trave. L’uomo stava effettuando dei lavori di ristrutturazione all’interno di un’abitazione. L’uomo ha subito delle lesioni nella parte inferiore del tronco. Immediatamente soccorso, è stato trasferito in ambulanza nello spiazzo del mercato ortofrutticolo di Donnalucata dov’è atterrato l’elisoccorso.