Operazione antimafia Sangue blu: 30 arresti. Individuato il nuovo reggente dei Santapaola. Leggi i nomi

Operazione Sangue blu all’alba di oggi coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia etnea ed eseguita dai Carabinieri di Catania. Ha permesso di assicurare alla giustizia anche l’attuale responsabile provinciale della famiglia mafiosa Santapaola – Ercolano. Dall’indagine sono emersi un vasto giro di estorsioni ai danni di imprenditori catanesi, un fiorente traffico di stupefacenti, il recupero crediti attraverso prestiti ad usura e l’intestazione fittizia di attività economiche. I proventi delle attività illecite venivano utilizzati sia per il mantenimento delle famiglie degli affiliati detenuti, sia reinvestiti in altre attività imprenditoriali infiltrando il tessuto economico catanese. Sequestrati beni per un valore complessivo di oltre 4 milioni di euro.

Una maxi operazione condotta tra più province e regioni: 250 carabinieri etnei stanno eseguendo l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip catanese nelle provincie di Catania, Prato, L’Aquila, Enna, Perugia, Vibo Valentia, Palermo, Benevento, Siracusa e Avellino. Più di 30 gli indagati, accusati di associazione di tipo mafioso e concorso esterno, estorsione, traffico di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi e munizioni e concorso in trasferimento fraudolento di valori, reati aggravati dal metodo mafioso.

Indagini che hanno consentito anche di fotografare le dinamiche associative più recenti della famiglia di Cosa Nostra di Catania Santapaola Ercolano, individuando i nuovi capi.

I nomi delle persone coinvolte:

Bonaventura Carmelo

Buffardeci Cristian

Caserta Francesco

Castorina Angelo

Colombo Domenico

Di Mauro Salvatore

Fallica Carmelo

Magrì Orazio

Marghella Mario

Muscarà Corrado Gabriel

Napoli Francesco Tancredi

Occhipinti Angelo

Pappalardo Giuseppe

Pino Vincenzo

Platania Francesco

Raciti Carmelo

Santapaola Antonino

Santapaola Francesco

Santapaola Gabriele

Santapaola Giuseppe

Sapia Vincenzo

Scaletta Giuseppe

Schillaci Michele

Sortino Gaetano

Tringale Gaetano

Zappalà Daniele Carmelo

Barbero Eugenio (Arresti domiciliari)

Bruno Barbaro (Arresti domiciliari)

Di Salvatore Massimo (Arresti domiciliari)

Ferrera Francesco (Arresti domiciliari)

Lombardo Rosario (Arresti domiciliari)

Lombardo Salvatore (Arresti domiciliari)

Scirè Simone (Arresti domiciliari)

Turrisi Giuseppe (Arresti domiciliari)

Zammataro Gerardo (Arresti domiciliari)