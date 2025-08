Riserva dello Zingaro, sindaci chiedono alla Regione la riapertura parziale: «Molte famiglie vivono di questo»

«Coniugare la salvaguardia ambientale con l’economia del territorio, garantendo un controllo puntuale degli accessi e la sicurezza dei visitatori». Con queste motivazioni, i sindaci di Castellammare del Golfo e San Vito lo Capo, Giuseppe Fausto e Francesco La Sala, chiedono all’assessore regionale all’Agricoltura, Salvatore Barbagallo, di «valutare con urgenza una riapertura parziale della Riserva dello Zingaro», dopo l’incendio che l’ha devastata il 25 luglio. «L’ennesimo vile atto criminale che offende la dignità delle nostre comunità dicono i due primi cittadini – e arreca un danno incalcolabile a biodiversità, ambiente e identità culturale del territorio», continuano. Esprimendo «profondo sdegno e ferma condanna». Una premessa necessaria, ma sulla quale non si può restare fermi, secondo i due amministratori. Soprattutto considerata la stagione turistica nel vivo e la necessità di lavorare con i visitatori.

Fausto e La Sala, sindaci dei due Comuni in cui si estende la riserva, chiedono a Barbagallo di riaprire «i sentieri costieri per accedere alle prime due calette – spiegano – Cala Capreria, dal versante di Scopello, e Uzzo, dal versante di San Vito Lo Capo». Appena una parte della grande prima riserva istituita in Sicilia, nel 1981, e gestita dall’azienda foreste demaniali della Regione siciliana. Perché, continuano i primi cittadini, «alla legittima esigenza di tutela ambientale si affianca oggi una grave preoccupazione per le ricadute economiche e occupazionali», dovute alla chiusura totale per motivi di sicurezza dopo l’ultimo rogo.

«È un dato oggettivo che oltre il 40 per cento degli ingressi annui alla riserva si concentri nel mese di agosto – continuano i sindaci – Periodo cruciale per l’economia delle nostre città, fortemente legata a un turismo rispettoso della natura». Che, in questi giorni, registrano non solo un calo di prenotazioni, ma anche «numerose disdette, con una ricaduta diretta su un settore che costituisce una voce fondamentale del pil locale e l’unica fonte di reddito per molte famiglie», concludono i due sindaci. Sperando in un «tempestivo riscontro» da parte della Regione siciliana.