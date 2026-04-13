Stragi 1992: i pm chiedono l’archiviazione per l’indagine su mafia e appalti

13/04/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Richiesta di archiviazione per l’indagine sulle stragi di mafia del 1992. La procura di Caltanissetta ha chiesto l’archiviazione di uno dei filoni dell’inchiesta sulle stragi di Capaci e Via D’Amelio. In particolare si tratta di quello a carico di ignoti.

La richiesta di archiviazione per le stragi

La richiesta di archiviazione arriva da parte dei pubblici ministeri per le stragi di mafia. Quelle che costarono la vita ai giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e agli agenti delle scorte dei due magistrati. Nello specifico, si tratta dell’indagine che riguardava la pista del dossier mafia e appalti come una delle ipotesi che avrebbe potuto scatenare le stragi.

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