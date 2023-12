RE/MAX Arteka, la filiera immobiliare al servizio della comunità in un pranzo di beneficenza

A distanza di un mese esatto dall’ultimo grande evento RE/MAX Arteka, l’agenzia immobiliare più scelta nel territorio delle Aci, torna sabato 16 dicembre alle ore 12 con un pranzo di beneficenza. L’evento, in collaborazione con la Comunità Papa Giovanni XXIII Ro’ La formichina, si terrà all’interno della cooperativa sociale, con sede in via don Oreste Benzi, 2, a Santa Venerina, dove si vivranno dei momenti di convivialità e di confronto. L’obiettivo perseguito da Arteka in questa occasione consiste nell’approfondimento del concetto di filiera, dibattuto lo scorso 16 novembre nella cornice di Radicepura a Giarre (gli scatti dell’evento nella gallery). Il concetto di filiera come può essere esteso al benessere della comunità?



Alcuni scatti dell’evento di giorno 16 novembre

Un’occasione in cui il tema potrà essere affrontato con le aziende partner che hanno deciso di aderire offrendo il proprio sostegno alla cooperativa sociale. Quest’ultima è da anni impegnata nel reinserimento sociale e lavorativo di persone che sono state escluse dalla società a causa della loro condizione fisica o del loro passato. I partner dell’evento: Masseria Raciti e Cantine Nicosia.