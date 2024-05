Mafia, a un boss di Gela sequestrati beni per 500mila euro

Lui condannato a otto anni per mafia, i suoi beni sequestrati. La polizia di Caltanissetta ha eseguito la confisca definitiva di beni già sequestrati a un componente del clan Emmanuello, gruppo mafioso di Gela. Sono entrati nel patrimonio dello Stato 27 beni – per un valore di circa 500 mila euro – tra cui un’impresa individuale di allevamento di ovini e caprini e l’intero complesso aziendale. Questo comprende: 19 beni immobili – di cui quattro fabbricati e 15 terreni – tre beni mobili registrati, un’autovettura, un autocarro, un motoveicolo, quattro rapporti finanziari, due depositi a risparmio e due conti correnti. Il titolare dei beni – componente, appunto, del clan Emmanuello – è stato condannato a otto anni per mafia.