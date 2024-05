Calci, pugni e minacce di morte alla convivente: arrestato un 23enne di Pachino

Violenze, umiliazioni e minacce di morte. A Pachino, in provincia di Siracusa, un 23enne è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e minacce. L’uomo avrebbe più volte avuto un atteggiamento violento nei confronti della convivente, che sarebbe stata ingiuriata, minacciata di morte e presa a calci e a pugni. Le violenze le avrebbero procurato delle lesioni. Dopo la denuncia della donna sono partite le indagini delle forze dell’ordine, che avrebbero fatto emergere episodi di violenza precedenti non denunciati. L’uomo è stato messo agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.