Carini, trovato con mezzo chilo di droga: arrestato un 37enne

Mezzo chilo di droga, tra cocaina, hashish e marijuana. A Carini, in provincia di Palermo, un 37enne già noto alle forze dell’ordine è stato arrestato dai carabinieri: l’accusa è di detenzione e spaccio di droga. L’uomo sarebbe stato colto dai militari in flagranza di reato, mentre stava cedendo delle sostanze stupefacenti a una persona. I militari sono intervenuti bloccando l’uomo e in un secondo momento hanno eseguito una perquisizione domiciliare.

A casa dell’uomo sono stati trovati 500 grammi di droga, tra cocaina, hashish e marijuana; una parte dello stupefacente è stato trovato già suddiviso in dosi probabilmente destinate alla vendita al dettaglio. Trovato anche materiale per il confezionamento e per la pesatura, oltre a 700 euro in contanti, probabilmente frutto dell’attività di spaccio.