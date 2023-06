Augusta, punta un’anziana col taglierino per rapina alla Posta

Gli agenti di Augusta (Siracusa) hanno concluso le indagini nei confronti di un 40enne catanese. L’uomo si trova nel carcere piazza Lanza di Catania per aver commesso un’altra rapina a gennaio. Lo scorso 31 dicembre, alle ore 12 circa, l’uomo è arrivato a bordo di una moto di grossa cilindrata all’ufficio postale di viale Italia ad Augusta con il volto coperto da un casco. Dopo essere entrato, ha puntato una cliente anziana con un taglierino e ha chiesto a una cassiera i soldi. Non avendoli ottenuti, l’uomo si è spostato dietro lo sportello per aprire la cassa e ha rubato 1.090 euro al responsabile dell’ufficio postale.

Dopo aver commesso il fatto, il rapinatore si è dileguato a bordo della moto facendo perdere le proprie tracce. Le indagini, supportate dalle immagini del sistema di videosorveglianza, hanno portato al riconoscimento dell’uomo, già noto per i suoi trascorsi giudiziari. La moto ha permesso di individuare il 40enne come responsabile dell’altra rapina commessa il 31 dicembre. Tali elementi, raccolti dagli investigatori, hanno permesso alla procura di Siracusa di concludere le indagini e di richiedere il rinvio a giudizio al giudice per le udienze preliminari di Siracusa.