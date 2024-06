Rifiuti, dal Fondo di sviluppo e coesione 39,8 milioni per la provincia di Trapani

Quasi 40 milioni per la provincia di Trapani sul tema dei rifiuti. Tra i finanziamenti del Fondo di sviluppo e coesione destinati alla Sicilia – il cui accordo è stato firmato lunedì 27 maggio dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e dal presidente della Regione siciliana, Renato Schifani – ci sono anche 39,8 milioni di euro per una nuova piattaforma integrata dei rifiuti in contrada Borranea, a Trapani. Attualmente i comuni della Srl Trapani Nord portano i rifiuti a Catania, a causa della chiusura dell’impianto della Trapani servizi.

Secondo Massimo Fundarò – presidente del consiglio di amministrazione della Srl Trapani Nord – questo nuovo impianto di trattamento dei rifiuti e la «nuova vasca da 600mila metri cubi, i cui lavori saranno a breve ultimati» costituiranno «un polo integrato di trattamento finale dei rifiuti, tecnologicamente avanzato, a chilometro zero e ambientalmente sostenibile». Secondo le previsioni, questo dovrebbe comportare una riduzione della Tari, cioè la tassa sui rifiuti.