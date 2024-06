Agrigento: il cadavere di un uomo è stato trovato tra le sterpaglie

Il cadavere di un uomo è stato trovato, fra l’erba alta oltre il guardrail, a ridosso del giardino botanico nel quartiere di Bonamorone ad Agrigento, in via Gramsci. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Il corpo è in avanzato stato di decomposizione e non è stato ancora identificato. A chiamare i militari è stato un cittadino che, mentre stava passeggiando, ha sentito un odore nauseabondo e ha notato il corpo senza vita dell’uomo tra le sterpaglie. In corso le indagini.

Aggiornamento delle 14:59

Potrebbe trattarsi di Balahouane Mohamed, il 69enne di origine algerina scomparso all’inizio di maggio. Non c’è ancora la certezza, ma chi sta indagando ha la convinzione che il cadavere ritrovato oggi poco dopo le 12:15 sia il suo.