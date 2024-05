Una festa di colori ha animato la mattinata della piazza centrale di Grammichele, in provincia di Catania. «Fai super la raccolta differenziata» è la frase sulle magliette – blu, rosse, verdi e gialle – di migliaia di studenti e studentesse delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado del territorio del Calatino. Tutti insieme hanno celebrato la giornata conclusiva dei progetti di educazione ambientale realizzati nel corso dell’anno scolastico da Kalat Ambiente Srr. «Anche questo evento – dicono dall’ente che si occupa della pianificazione, della programmazione e dell’affidamento della gestione del ciclo integrato dei rifiuti – è un’occasione importante per sensibilizzare sui temi ambientali

legati alla raccolta differenziata e al decoro delle città». Presenti anche gli amministratori locali di diversi comuni che hanno premiato i ragazzi e le ragazze vincitori dei diversi contest.

E per sensibilizzare e coinvolgere i più giovani, Kalat Ambiente Srr ha scelto di utilizzare i linguaggi a loro più vicini. Nella giornata conclusiva quelli della musica e della danza; l’arte e lo sport, invece, durante il percorso che ha coinvolto le scuole dei quindici comuni dell’Ato Catania provincia Sud. Al cuore delle cose è il titolo del progetto che ha interessato oltre 8000 alunni di 13 istituti che hanno aderito al Protocollo verde per la sostenibilità ambientale mettendo in pratica gesti concreti pro-ambiente: dalle borracce da riempire alle fontanelle a scuola fino ai laboratori creativi per dare nuova vita agli imballaggi che da rifiuti sono stati trasformati in strumenti musicali, oggetti d’arredo o giocattoli.

E la giornata di festa in piazza è stata anche l’occasione per premiare la studentessa vincitrice del concorso Lascia il segno: Vittoria Albachiara dell’istituto Carrera di Militello in Val di Catania che ha già visto la grafica che ha realizzato diventare etichetta di una bottiglia di olio extravergine di oliva. Un progetto, che ha coinvolto 1400 studenti e studentesse di 15 istituti scolastici, che è stato realizzato da Kalat Ambiente Srr in collaborazione con l’azienda Frantoi Berretta di Mirabella Imbaccari che adesso produrrà una serie di bottiglie da commercializzare proprio con quell’etichetta.

Tre enormi assegni (da cento, duecento e trecento euro di materiale didattico sportivo) sono stati consegnati da Kalat Ambiente Srr alle classi vincitrici del campionato di plogging. Giornate di passeggiate nei diversi comuni del Calatino durante le quali i circa 3000 studenti di 14 istituti scolastici hanno raccolto oltre due tonnellate di rifiuti abbandonati lungo le strade. Una pratica sportiva che fa bene tanto alla salute quanto all’ambiente. Al terzo posto si è classificata la classe 3A secondaria di I grado dell’istituto comprensivo De Amicis di San Michele di Ganzaria; sul secondo gradino del podio di sono posizionati gli alunni della classe 1A secondaria di I grado dell’istituto comprensivo De Amicis di San Cono; il primo posto, infine, se lo sono aggiudicato gli studenti della classe 2D secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo Ponte di Palagonia.