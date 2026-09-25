Ragusa, 86enne investito da uno scooter davanti a una farmacia

Foto di vigili del fuoco Ragusa

Un uomo di 86 anni è stato investito da uno scooter mentre usciva dalla farmacia Antoci, in viale dei Platani a Ragusa. L’incidente è stato notato da una squadra dei vigili del fuoco, che in quel momento stava rientrando da un intervento per la presenza di animali vaganti sulla statale 194.

I primi soccorsi dei vigili del fuoco

I pompieri si sono fermati per prestare assistenza all’anziano e hanno atteso l’arrivo del personale del 118. Nel frattempo hanno utilizzato le tecniche di primo soccorso sanitario, parte integrante dell’addestramento dei vigili del fuoco, per assistere l’86enne. Una volta arrivati sul posto, i sanitari del 118 hanno preso in carico l’uomo e lo hanno trasportato all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa per le cure necessarie.