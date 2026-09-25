Foto di Dario De Luca

È morto nel reparto di Rianimazione dell’ospedale dove era stato ricoverato Salvatore Zora, 37 anni, rimasto gravemente ferito nell’incidente avvenuto ieri al Foro Italico di Palermo. L’uomo era alla guida del proprio scooter quando si è scontrato con una bicicletta elettrica condotta da una ragazza di 16 anni. Dopo l’incidente era stato trasportato in ospedale, dove le sue condizioni erano apparse subito gravi.

Lascia la moglie e due figlie

Nonostante le cure dei sanitari, per Zora non c’è stato nulla da fare. Il 37enne è morto in Rianimazione a causa delle conseguenze riportate nello scontro. L’uomo lascia la moglie e due figlie piccole. Gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente sono affidati alle autorità competenti.