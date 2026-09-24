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Chi è Francesca Garigliano: la nuova assessora regionale alle Autonomie locali

24/09/2026 di , Tempo di lettura 2 min

Il panorama politico e istituzionale della Regione Siciliana registra un importante avvicendamento all’interno della giunta. A seguito delle dimissioni rassegnate dall’assessora regionale alla Funzione pubblica e alle Autonomie locali Elisa Ingala, il presidente della Regione sembra aver individuato il profilo ideale per raccogliere il testimone e guidare uno dei comparti strategici per l’amministrazione dell’isola. La sua scelta è ricaduta su Francesca Garigliano, professionista stimata che si appresta a ricoprire questo delicato incarico esecutivo con un bagaglio di competenze di spessore giuridico e manageriale.

Chi è la nuova assessora regionale Francesca Garigliano

Nata a Nicosia (in provincia di Enna) nel 1966, la nuova assessora Francesca Garigliano si è laureata in Giurisprudenza all’Università di Catania (con voto 105/110) nel 1991. Successivamente, nel 1994, si è abilitata alla professione forense ed è iscritta all’albo degli avvocati di Catania. Nel 2006 si è abilitata al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori e iscritta all’albo dei cassazionisti.

La formazione e il percorso professionale della neo assessora Francesca Garigliano, dunque, affondano le radici nel mondo giuridico. Negli anni ha maturato una solida preparazione nel campo del diritto. Dote che potrà esserle utile per affrontare la complessità normativa che caratterizza la gestione del personale della Regione, degli enti locali e dei procedimenti amministrativi connessi alla delega assessorile. La sua competenza legale rappresenta il fulcro di un curriculum orientato al rigore procedurale e alla conoscenza approfondita delle dinamiche istituzionali e pubblicistiche.

Dal Consiglio di amministrazione della Sac agli organi societari di Irfis

Oltre all’esercizio della professione forense, il percorso di Garigliano si è arricchito di significative esperienze nella governance di importanti società partecipate e strategiche per lo sviluppo economico e infrastrutturale del territorio siciliano. Attualmente, la nuova assessora regionale Francesca Garigliano riveste l’incarico di componente del Consiglio di amministrazione della Sac. La società che gestisce l’aeroporto di Catania. E ha partecipato attivamente alle strategie di gestione e rilancio di uno degli hub aeroportuali più importanti del Mezzogiorno.

A questa esperienza si aggiunge il percorso pregresso all’interno degli organi societari di Irfis. L’istituto finanziario regionale e punto di riferimento per il credito alle imprese e lo sviluppo produttivo nell’isola. L’aver operato nei vertici di realtà così complesse denota una spiccata poliedricità amministrativa, capace di coniugare il rigore giuridico della toga con la visione economico-finanziaria richiesta nella gestione di enti di rilievo strategico pubblico. Sperando che le sue capacità non si debbano scontrare con una macchina burocratica spesso inceppata e attendista. Quella della Regione Siciliana.

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