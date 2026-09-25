Restrizioni fino alle 23 di questa sera per l’aeroporto di Catania a causa delle emissioni di cenere dell’Etna: chiuso uno spazio aereo sopra il vulcano. Il Nucleo di coordinamento operativo (Nco), organismo di coordinamento che gestisce il flusso dei voli e la sicurezza dello spazio aereo in situazioni di emergenza, ha confermato la restrizione a […]
Foto da Ingv vulcani su Facebook
Etna, ancora restrizioni per l’aeroporto di Catania
Restrizioni fino alle 23 di questa sera per l’aeroporto di Catania a causa delle emissioni di cenere dell’Etna: chiuso uno spazio aereo sopra il vulcano. Il Nucleo di coordinamento operativo (Nco), organismo di coordinamento che gestisce il flusso dei voli e la sicurezza dello spazio aereo in situazioni di emergenza, ha confermato la restrizione a dieci atterraggi l’ora all’aeroporto di Catania. A fronte dei 12 previsti durante la piena operatività dello scalo.
Le restrizioni all’aeroporto di Catania
La decisione fa seguito alla proroga della chiusura di uno spazio aereo sul vulcano, il settore B1. Il provvedimento, in vigore fino alle 23 di oggi, rientra nell’ambito dei provvedimenti di sicurezza adottati per l’emissione di cenere dall’Etna. Sfociati nell’emissione, da parte dell’osservatorio etneo dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) di Catania, di un avviso per il volo, il Vona (Volcano observatory notice for aviation), di colore rosso. Il più alto grado di allerta su una scala di quattro. Il tremore, il dato che valuta il grado di energia di risalita del magma nell’edificio vulcanico, staziona ancora su valori medio-bassi.