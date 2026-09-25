Dal 30 settembre al 31 gennaio 2027 stop ai collegamenti ferroviari sulla tratta Catania-Siracusa e sulla Catania-Caltagirone per i lavori infrastrutturali. Al posto dei treni ci saranno autobus sostitutivi, con modifiche anche agli Intercity da Milano e Roma Nell’ambito della nuova organizzazione anche i treni regionali sulla tratta Messina-Catania-Siracusa saranno limitati nel nodo di Catania. È il risultato delle modifiche alla circolazione disposte da Trenitalia per consentire i lavori infrastrutturali programmati.

Intercity cancellati tra Catania e Siracusa

Le modifiche riguardano anche i collegamenti a lunga percorrenza. Gli Intercity Giorno e Intercity Notte sulle relazioni Milano/Roma-Siracusa saranno cancellati nella tratta Catania/Messina-Siracusa e sostituiti con autobus. Alcuni treni Intercity subiranno inoltre cancellazioni parziali già il 30 settembre. Per i treni Regionali sulla relazione Messina-Catania-Siracusa sono previste limitazioni nel Nodo di Catania. I passeggeri dovranno effettuare l’interscambio treno-bus alla stazione di Catania Centrale, con corse su gomma per proseguire il viaggio. Sulla linea Catania-Caltagirone, invece, i treni saranno cancellati e sostituiti con autobus nelle tratte tra Catania e Caltagirone/Gela.

Viaggi più lunghi e limitazioni sui bus

«Il viaggio in autobus potrà richiedere più tempo, anche a causa del traffico stradale», si legge in una nota di Fs. Inoltre, i posti disponibili potranno essere inferiori rispetto alla capacità normalmente offerta dai treni. Sugli autobus sarà consentito il trasporto di biciclette pieghevoli, mentre non sarà possibile portare altre tipologie di biciclette, mezzi di micromobilità elettrica e animali, fatta eccezione per i cani guida.