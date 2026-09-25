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Caro voli, Regione proroga sconti per i residenti in Sicilia fino al 30 novembre

25/09/2026 di , Tempo di lettura 2 min

La Regione Siciliana ha prorogato fino al 30 novembre la misura contro il caro voli, che prevede sconti sui biglietti delle tratte aeree nazionali per i residenti in Sicilia. L’obiettivo è sostenere la mobilità dei siciliani e ridurre gli svantaggi legati alla condizione di insularità. Per il finanziamento della misura sono stati previsti 13,5 milioni di euro all’anno per gli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028, destinati al rimborso delle compagnie aeree convenzionate che applicano le agevolazioni.

«La proroga rappresenta un importante elemento di continuità per una misura che punta a ridurre gli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità e a sostenere il diritto alla mobilità con tariffe agevolate», afferma il presidente della Regione Renato Schifani.

Le rotte coinvolte da Wizz Air

Tra le novità c’è l’ampliamento della rete dei collegamenti diretti nazionali coinvolti nell’iniziativa. Il dipartimento regionale delle Infrastrutture ha sottoscritto una convenzione con Wizz Air per applicare il contributo regionale attraverso uno sconto diretto sul prezzo del biglietto. Il contributo sarà anticipato dalla compagnia al momento dell’acquisto. L’effettiva applicazione della riduzione sui sistemi di vendita della compagnia partirà con l’attivazione tecnica della funzionalità.

Le rotte interessate sono: da Palermo verso Bologna, Milano, Napoli, Pisa, Roma, Torino e Venezia, da Catania verso Bologna, Milano, Roma, Torino, Venezia e Verona; da Comiso verso Milano; da Lampedusa verso Milano. «Stiamo lavorando per rendere già da dicembre questa misura sempre più semplice e immediata e, soprattutto, per ampliare il numero delle compagnie e dei collegamenti coinvolti», dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità Alessandro Aricò.

Aeroitalia valuta nuove tratte

Anche Aeroitalia, che già applica lo sconto sui collegamenti da Palermo e Catania verso Roma e Milano, ha manifestato interesse ad ampliare la misura. L’ipotesi riguarda la tratta Catania-Bergamo, già operativa, e i nuovi collegamenti che dovrebbero essere istituiti da Comiso verso Pisa, Napoli e Venezia. L’estensione del contributo a queste rotte dovrà essere definita nell’ambito degli accordi con la compagnia aerea.

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