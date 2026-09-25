Carini, ciclista di 23 anni investito da un camion sulla statale 113

Un ciclista di 23 anni è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto sulla statale 113, nei pressi di Carini, nel Palermitano. Il giovane si trovava in sella alla propria bicicletta quando, secondo quanto riferito dai familiari, sarebbe stato investito da un camion. Le cause e l’esatta dinamica dell’incidente sono ancora in fase di ricostruzione.

Il trasferimento in ospedale

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al 23enne e lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale Villa Sofia di Palermo. I rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dai carabinieri, che stanno effettuando gli accertamenti sul luogo dello scontro.