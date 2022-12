PuliAmoCatania torna in strada. Appuntamento davanti alla fontana di Proserpina

Domenica 18 dicembre, dalle 10 alle 12, i volontari del comitato civico si ritroveranno davanti alla fontana di Proserpina, nei pressi della stazione centrale di Catania, per pulire il giardino, il passiatore e piazza dei Martiri. Chiunque voglia partecipare dovrà portare con sé guanti resistenti (non in lattice), scopa, paletta o pinza telescopica: i sacchi per la raccolta dei rifiuti – che verranno differenziati – saranno forniti da PuliAmoCatania. Al termine, l’immondizia sarà smaltita attraverso il servizio di ecologia urbana. L’evento di domenica 18 dicembre sarà all’insegna dell’ecologia, ma anche della solidarietà: PuliAmoCatania – comitato civico spontaneo, nato lo scorso agosto con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sul tema dell’ecologia e della legalità – organizza la raccolta di coperte usate o nuove da regalare a senzatetto e persone bisognose, per le quali farà da tramite la Comunità di Sant’Egidio: perché l’iniziativa vada a buon fine è necessario che ciascuna coperta – nel caso sia usata – venga lavata, sterilizzata e impacchettata da una lavanderia, prima della consegna. In caso contrario, non potremo accettarla.

L’evento di domenica 18 dicembre è il terzo dalla nascita del comitato civico: il primo si è tenuto il 6 agosto in piazza Europa e ha visto in azione 30 volontari che hanno raccolto 25 sacchi di rifiuti. Il secondo è stato realizzato a supporto di Plastic Free, in piazza San Cristoforo, dove 60 volontari hanno raccolto 50 sacchi di spazzatura.