La dirigente scolastica del liceo classico Cutelli-Salanitro di Catania, Elisa Colella, interviene con una richiesta di precisazioni, inviata alla nostra redazione, dopo la pubblicazione degli articoli riguardanti proteste e sit-in nella scuola di via Firenze. Ieri gli studenti si sono riuniti in seguito alla scoperta della presenza del punteruolo rosso e i malori e le manifestazioni allergiche seguiti alla disinfestazione avvenuta sabato scorso. Disinfestazione effettuata da una ditta privata, che, come raccontato da MeridioNews, è intervenuta su mandato della Città metropolitana di Catania dopo che la stessa dirigente aveva sollecitato l’ente locale.

«Benessere e sicurezza da sempre posta al centro delle iniziative»

«In particolare, nel premettere che il benessere e la sicurezza di tutte le componenti della comunità scolastica è stata da sempre posta al centro delle concrete iniziative da anni compiute da questa dirigenza, corre l’obbligo istituzionale di ricostruire il corretto svolgimento dei fatti storici. Riscontrata, in data 11 novembre, la presenza nell’atrio della scuola di un insetto di tipo punteruolo, la scrivente si attivava immediatamente per richiedere alla Città Metropolitana la disinfestazione dei locali. L’incarico veniva eseguito da ditta esterna, su autorizzazione del suddetto ente locale».

«In conformità alle indicazioni da quest’ultima fornite – scrive la dirigente – in ordine ai tempi ed alle modalità di ripresa dell’attività scolastica, e constatata quindi l’assenza di presupposti per determinare la chiusura di un pubblico esercizio e delle attività didattiche (peraltro non di competenza della scrivente), si predisponeva il servizio per tutti i collaboratori scolastici con ingresso anticipato alle ore 7:00, al fine di consentire l’aereazione degli ambienti. Che le lezioni potessero prendere avvio in sicurezza nella mattinata del 24 novembre risulta confermato dalla certificazione della ditta esecutrice, nonché dal confronto instaurato con carabinieri, Digos, vigili del fuoco e tecnici della Città metropolitana di Catania. Occorre ribadire come la tutela sicurezza costituisca obiettivo centrale per il liceo Cutelli-Salanitro. Il Piano di sicurezza annuale e di gestione delle emergenze è stato approvato il 27 ottobre 2025 e seguito come di consueto da regolare formazione di tutto il personale, nonché puntualmente messo in pratica nell’esercitazione di venerdì 21 novembre».

Il «rammarico» per le dichiarazioni degli studenti

«Ciò posto, nel constatare con rammarico il contenuto delle dichiarazioni raccolte dagli studenti, deve di esse evidenziarsi la non corrispondenza alle reali relazioni vissute all’interno della comunità scolastica. Né la sottoscritta né alcun operatore della scuola, infatti, hanno mai proceduto alla “apertura di borse personali senza preavviso né giustificazioni”. Non si comprende, inoltre, stante la genericità delle asserzioni, quale “assenza di ascolto” possa essere ascritta alla dirigente, sempre disponibile, al contrario, a ricevere le istanze degli studenti. Incomprensibile, poi, il riferimento alla severità delle sanzioni disciplinari, che non vengono certamente applicate discrezionalmente dalla sottoscritta, essendo predeterminate nei presupposti e commisurate alla gravità dei comportamenti posti in essere. Pur rispettando le opinioni espresse, l’ambiente scolastico è, insomma, pienamente sereno e sicuro, come mi viene confermato dagli apprezzamenti e dalla solidarietà che la larghissima maggioranza della comunità scolastica costantemente mi esprime».