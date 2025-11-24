I cancelli del liceo classico Cutelli-Salanitro di Catania oggi si chiudono e si aprono. Dentro e fuori, studenti preoccupati dopo che alcuni di loro hanno accusato delle reazioni allergiche. E il via vai, durante la mattinata, di carabinieri e vigili del fuoco. Una mattinata movimentata all’istituto scolastico di via Firenze che, giorni scorsi, era finito al centro delle cronache per la presenza del punteruolo rosso (in un primo momento scambiato per blatte) all’interno delle aule frequentate dagli studenti. Con apposita segnalazione alla Città metropolitana etnea da parte delle preside, con richiesta di una urgente disinfestazione. «Per contrastare il diffondersi, nelle aule e negli altri locali, di insetti che possano determinare infezioni e reazioni allergiche nella popolazione scolastica». Reazioni che sono arrivate, invece, subito dopo.

La disinfestazione dei locali dopo la comunicazione

Nei giorni successivi alla segnalazione, una comunicazione ufficiale della scuola annunciava la sanificazione dei locali per sabato 22 novembre a partire dalle 13.30. Questa mattina, però, al rientro a scuola dopo il fine settimana, diversi studenti hanno lamentato malori e disturbi. Collegando il disagio all’aria dal sentore chimico e alla presunta mancata pulizia della scuola dopo la disinfestazione. «L’entrata è stata bloccata dai professori e dai collaboratori scolastici – raccontano a MeridioNews alcuni studenti -, poiché anche alcuni di loro si sono sentiti male e hanno avuto occhi rossi, gonfiore e labbra secche».

Sul posto, sono intervenuti anche i carabinieri, allertati dalla chiamata da parte degli stessi studenti. E sarebbero stati proprio i militari a comunicare, dopo un confronto con la vice dirigente del liceo, la presenza della documentazione che attesterebbe l’assenza di pericoli per la salute. Ritenendo che le lezioni possano svolgersi regolarmente. Alcuni studenti, tuttavia, secondo quanto risulta a MeridioNews, hanno fatto ricorso a dei farmaci dopo avere accusato delle reazioni allergiche.

La nota dell’azienda che ha effettuato la disinfestazione

L’azienda che si è occupata degli interventi di disinfestazione, con una comunicazione, ha sottolineato come non vi sarebbe nessun pericolo per la salute di studenti, professori e personale all’interno della sede centrale del liceo in via Firenze. «In quanto sono ampiamente trascorse le previste 24 ore necessarie allo smaltimento di eventuali sostanze tossiche», si legge nella nota. L’azienda, con sede a San Gregorio di Catania, ha inoltre allegato una scheda del prodotto utilizzato per la sanificazione. Sottolineando come, «essendo un presidio medico chirurgico, non presuppone altre precauzioni specifiche se non la normale pulizia dopo l’intervento». E «questa mattina alle ore 07.00 – scrive la scuola in una nota sul proprio sito web – i collaboratori scolastici regolarmente in servizio hanno provveduto, come da disposizioni, a far arieggiare tutti i locali interessati dall’intervento». Non proprio una pulizia, lamentano studenti e genitori. Ma, per la scuola, «tutte le attività scolastiche e di segreteria si svolgeranno regolarmente».

Intervento dei vigili del fuoco e verifiche nei locali

Oltre ai carabinieri, al liceo sono intervenuti i vigili del fuoco, con diversi mezzi, e un’ambulanza del 118. I pompieri, secondo quanto riferito al nostro giornale, starebbero effettuando dei rilievi per verificare l’eventuale presenza di sostanze tossiche nell’aria.