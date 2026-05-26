Foto Roberto Monaldo / LaPresse 14-05-2014 Roma Politica Camera dei Deputati - Il deputato PD Francantonio Genovese Nella foto Francantonio Genovese Photo Roberto Monaldo / LaPresse 14-05-2014 Rome (Italy) Chamber of Deputies In the photo Francantonio Genovese

Corsi d’oro a Messina, Genovese evita il carcere: pronto per i servizi sociali

26/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Non tornerà in carcere Francantonio Genovese, ex parlamentare ed ex sindaco di Messina condannato in via definitiva nel processo sulla Formazione professionale in Sicilia. La procura generale di Reggio Calabria – dove era finito, per una delle accuse contestate, a seguito del rinvio della Cassazione, il processo che si era concluso con l’assoluzione – ha accolto la richiesta dell’avvocato Nino Favazzo.

Il difensore di Genovese ha infatti puntato sulla riduzione dalla pena iniziale da scontare, dovuta sia al periodo in custodia cautelare si a quanto già scontato per una condanna in continuazione, stabilendo che il calcolo finale porta a una pena da scontare di 3 anni, 10 mesi e 5 giorni di reclusione, che è sotto i quattro anni. Questo apre all’affidamento ai servizi sociali. Come scrive oggi Gazzetta del Sud adesso l’avvocato Favazzo avrà 30 giorni di tempo per presentare un istanza per l’affidamento ai servizi sociali. 

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