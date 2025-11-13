Non blatte, ma è il punteruolo rosso a saltare tra i banchi del liceo classico Mario Cutelli e Carmelo Salanitro, di Catania. Lo fa sapere la scuola, che ha tenuto a precisare che il rhynchophorus ferrugineus

è un parassita delle palme, il quale non rappresenta un pericolo diretto per la salute umana e non è noto quale vettore di malattie infettive nell’uomo. Ed è questo il motivo per cui la preside Elisa Colella ha chiesto al comune di Catania «un immediato intervento di sanificazione degli ambienti», ma ha lasciato comunque i cancelli aperti.

La scuola ha dunque rilevato la presenza di insetti muniti di pungiglione e ha chiesto un intervento onde prevenirne ed evitarne la diffusione nelle aule. Differente dalla presenza del punteruolo rosso al liceo, sarebbe quella nelle aule delle blatte, anche perché farebbe presupporre l’esistenza di un mancato lavoro di pulizia quotidiano affidato al personale scolastico. Il liceo Cutelli – Salanitro ribadisce dunque l’affidabilità dei propri collaboratori e del proprio operato. «La scuola mai metterebbe a repentaglio la salute e la sicurezza dei propri studenti, né li esporrebbe ad un ambiente non idoneo» scrive, infine, in una nota.