Misterbianco: percorre contromano la Statale 121 nella notte

È stata una segnalazione al 112 a consentire ai carabinieri della compagnia di Paternò di intervenire tempestivamente. E mettere in sicurezza un tratto della strada statale 121, dove un’auto stava procedendo contromano, creando una situazione di pericolo per gli altri automobilisti.

Contromano sulla Ss 121

L’episodio si è verificato nel corso della notte. Quando al numero unico per le emergenze (112) è arrivata la segnalazione relativa a un’utilitaria che, lungo la trafficata arteria stradale, procedeva in direzione opposta rispetto al normale senso di marcia. Ricevuta la comunicazione, i militari si sono immediatamente diretti lungo la strada statale, riuscendo a intercettare il veicolo presso un’area di servizio nel territorio di Misterbianco.

Il guidatore ubriaco

Al volante dell’auto è stato identificato un 51enne di Mascalucia (in provincia di Catania) che, al momento del controllo, è apparso ai militari in evidente stato di ebbrezza. La situazione ha quindi richiesto particolare attenzione, considerato il potenziale rischio per la sicurezza della circolazione determinato dalla guida contromano e dalle condizioni del conducente.

Denuncia e ritiro della patente

A quel punto, dunque, i carabinieri hanno deciso di sottoporlo alle verifiche finalizzate alla misurazione del tasso alcolemico. Ma lui si è rifiutato e pertanto è stato denunciato in stato di libertà per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti. Nei suoi confronti, inoltre, sono state contestate anche ulteriori violazioni al Codice della strada, con conseguente ritiro della patente di guida.