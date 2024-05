Processo omicidio Simona Floridia: la prossima udienza sarà itinerante

Sarà un’udienza itinerante la prossima del processo d’Appello per l’omicidio di Simona Floridia, la 17enne di Caltagirone (in provincia di Catania) scomparsa il 16 settembre del 1992 e il cui corpo non è mai stato ritrovato. A oltre trent’anni di distanza dai fatti, in primo grado è già stato condannato a 21 anni di carcere Andrea Bellia. Un uomo, che continua a professarsi innocente, che all’epoca dei fatti faceva parte della stessa comitiva di amici della vittima. E dallo stesso ambiente arriva anche il suo principale accusatore Mario Licciardi: l’ex fidanzato di Simona Floridia che sostiene di avere ricevuto proprio da Bellia la confidenza su come sarebbero andate le cose. Un segreto che Licciardi avrebbe condiviso poi con Rossella Figura – all’epoca la sua ragazza e oggi sua moglie – in una conversazione telefonica intercettata registrata. È stato questo dialogo, che risale al pomeriggio del 16 settembre del 1993 (esattamente un anno dopo che di Simona Floridia si era persa ogni traccia), a portare alla riapertura del processo a un quarto di secolo di distanza.

E, così, il 22 luglio si tornerà a fare un sopralluogo a Monte San Giorgio. La richiesta di ispezionare di nuovo i luoghi sulla montagna che sovrasta Caltagirone era stata avanzata dal pubblico ministero. È lì infatti che, stando alla ricostruzione di Licciardi – che sarà presente nel corso dell’ispezione insieme alle parti, all’intera corte e agli addetti ai lavori – l’imputato avrebbe fatto sparire la minorenne. Come avvenne nel corso dell’incidente probatorio – come ha ricordato l’avvocato di parte civile Giuseppe Fiorito – anche questa volta il sopralluogo sarà registrato con delle videoriprese. Un’ispezione che dovrebbe servire a chiarire se fosse possibile per Bellia salire sulla montagna percorrendo il sentiero con un mezzo a due ruote. La difesa, rappresentata dall’avvocata Pilar Castiglia, è convinta di no.