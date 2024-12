Catania, denunciato un parcheggiatore abusivo. «La mia famiglia fa quest’attività da più di 50 anni»

A Catania è stato sanzionato e denunciato un parcheggiatore abusivo. Letta così non è una notizia che restituisce una grande novità, se non fosse che il 51enne sanzionato e denunciato ha detto agli agenti che la sua famiglia porta avanti questa attività da più di 50 anni: prima dell’uomo sarebbero stati i suoi fratelli a fare i parcheggiatori abusivi. La vicenda nasce dopo una segnalazione – arrivata alla polizia tramite l’app YouPol – che riguardava via Santa Maria la Grande. Secondo quanto riporta una nota della questura di Catania, sembrerebbe che alcuni automobilisti – che sono stati sanzionati – affidassero le loro auto al parcheggiatore da anni, anche con abbonamenti mensili, ovviamente del tutto irregolari, per un corrispettivo di 50 euro.

Sempre secondo la questura, negli ultimi anni l’uomo è stato sanzionato e denunciato per la sua attività di parcheggiatore abusivo una decina di volte ed è stato trovato in possesso di oltre 40 chiavi di autovetture parcheggiate in modo irregolare. Il 51enne è stato denunciato per la violazione di un Divieto di accesso al centro urbano (Dacur), emesso nei suoi confronti dal Questore, e per la recidiva nell’esercizio dell’attività di guardiamacchine.