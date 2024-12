Sanità, la Corte costituzionale dichiara illegittima la violazione dei tetti di spesa da parte della Regione siciliana

Foto di Regione Siciliana

È illegittima la violazione dei tetti di spesa da parte della Regione siciliana in relazione alle prestazioni sanitarie e al costo del personale delle società a partecipazione pubblica. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza numero 197, che è stata pubblicata oggi. Con la sentenza la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge della Regione siciliana numero 3 del 2024, che incidevano sui limiti di spesa – a carico del bilancio regionale – relativi alle prestazioni sanitarie e al costo del personale delle società a partecipazione pubblica. Le questioni erano state promosse dal Governo, che – quanto alle censure riferite all’aumento dei costi per le prestazioni sanitarie – contestava la violazione da parte della Regione dei limiti discendenti dal Piano di rientro dal disavanzo sanitario, cui essa si trova tuttora sottoposta.

La Corte ha accolto le censure del Governo dirette, anzitutto, contro la previsione – contenuta nell’articolo 49 della predetta legge regionale numero 3 – dell’adeguamento di rette sanitarie. L’aumento delle tariffe, previsto a carico del bilancio regionale, non è in linea con i valori nazionali di riferimento – ha precisato la Corte costituzionale – e si traduce in una spesa sanitaria ulteriore rispetto agli esborsi concordati in sede di approvazione del Piano di rientro, dal quale discende la cornice economico-finanziaria in cui la Regione è tenuta a muoversi.