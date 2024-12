Foto della pagina Facebook easyJet

La compagnia aerea easyJet ha annunciato le sue nuove tratte: tra queste nessuna riguarda l’aeroporto siciliano di Comiso. Come ha potuto verificare MeridioNews – che ha sentito Sac, cioè la società che gestisce l’aeroporto di Catania e quello di Comiso – la compagnia già non vola più da e per lo scalo in provincia di Ragusa.