Falso nella realizzazione di campi da padel, prosciolto il sindaco di Acireale

Foto della pagina Facebook Roberto Barbagallo

Il Tribunale monocratico di Catania ha emesso una sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste nei confronti di Roberto Barbagallo, sindaco di Acireale. Barbagallo – per il suo ruolo professionale di ingegnere – era accusato di falso nel processo sulla realizzazione di sette campi da padel in sostituzione di tre da tennis in un centro sportivo. Stessa sentenza è stata emessa per altri tre imputati: Giuseppe Barbagallo, Massimiliano Spadaro e Francesco Rapisarda. Al centro del procedimento un nulla osta indirizzato alla Soprintendenza ai Beni culturali e ambientali di Catania in cui, secondo l’accusa, si sosteneva «falsamente lo stato effettivo dei luoghi dove realizzare i sette campi da padel, omettendo che erano stati già stati realizzati abusivamente».