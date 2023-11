Catania: «Piazza Europa? Di nuovo un parcheggio per scooter». Ma l’assessore Parisi smentisce

Foto della pagina Facebook Inciviltà a Catania

«Piazza Europa, nuovamente parcheggio per scooter». Questo è quanto si legge in un post pubblicato su Facebook dalla pagina Inciviltà a Catania con in allegato una foto che documenterebbe il tutto. «Io sono ogni giorno là e monitoro in prima persona la situazione – risponde a Meridionews l’assessore comunale ai Lavori pubblici e alle Infrastrutture Sergio Parisi. Lo spazio verde che si trova nella zona del lungomare del capoluogo etneo, solo cinque giorni fa è tornato fruibile ai cittadini con un aspetto rinnovato dopo i lavori di rigenerazione urbana finanziati con circa un milione di euro di risorse europee del Pon Metro 2014-2020.

«Ovvio – ammette il componente della giunta del sindaco Enrico Trantino – ogni tanto un motorino passerà e non sarà facile bloccarli tutti». Un’ammissione con cui, però, l’assessore smentisce che piazza Europa sia tornata a essere, come di recente era stato prima dei lavori, un parcheggio per scooter. «È stato fatto tutto il possibile per contrastare l’invasione dei mezzi a due ruote nella piazza», assicura Parisi che ricorda anche che le telecamere dei sistemi di videosorveglianza installati nella zona, contribuiranno a monitorare l’area per fare in modo che non ripiombi nel degrado. «In ognuno dei varchi – aggiunge l’assessore – sono stati sistemati dei vasi proprio per ostacolare il passaggio degli scooter. Tranne nell’ultimo – precisa – deve essere libero per consentire l’accesso alle biciclette e un altro il passeggio delle persone disabili in carrozzina».

L’assessore che, come da lui stesso detto, monitora ogni giorno in prima persona la situazione di piazza Europa, ha notato che dalla consegna dei lavori con l’area è stata restituita rinnovata ai cittadini, sono diventate già numerose le persone e anche le famiglie che la frequentano. «La nostra forza sono proprio loro – sottolinea Parisi – Tutte le persone che andando in piazza Europa e in piazzale Sciascia impediscono con la loro sola presenza, anche a chi avrebbe cattive intenzioni di farlo, di entrare con i motorini. Se la situazione dovesse degenerare, si vedrà il da farsi. Ma – conclude Parisi – faremo di tutto per preservare questo luogo e anche altri luoghi della città». In merito a piazza Nettuno, l’assessore conferma che «da ieri sono ripresi i lavori: entro l’anno verrà consegnata alla città». Dopo mesi di mesi di ritardi e rinvii, si può fare un nuovo nodo al fazzoletto.