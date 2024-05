Trapani, trovati con oltre trenta chili di hashish: in carcere due uomini

Oltre trenta chili di hashish. È la quantità di sostanza stupefacente per cui i carabinieri della compagnia di Trapani hanno arrestato un 39enne e un 52enne – entrambi trapanesi – per il reato di detenzione ai fini di spaccio.

Impegnati in un servizio perlustrativo nella zona della centralissima via Fardella, i militari hanno notato il 39enne – già gravato da numerosi pregiudizi di polizia – mentre stava caricando nel cofano della propria auto un’enorme busta che gli era stata consegnata poco prima dal 52enne. I carabinieri hanno deciso di controllare entrambi. Alla vista dei carabinieri, il 39enne ha tentato di fuggire a piedi.

L’uomo è stato raggiunto dai carabinieri e, in seguito alla perquisizione, è stato trovato in possesso di 94 panetti di hashish (per un peso complessivo di circa dieci chili). Nel corso della perquisizione a casa del 52enne, i carabinieri hanno trovato altri 203 panetti della stessa sostanza (per un peso complessivo di oltre 21 chili). A seguito dell’udienza di convalida, entrambi sono stati portati nel carcere di Trapani.