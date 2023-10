Catania, slitta la consegna dei lavori di piazza Nettuno. L’assessore Parisi: «Provvederemo alla revoca per la ditta»

«Nei prossimi giorni provvederemo alla revoca», questa la decisione relativa ai cantieri presenti in piazza Nettuno a Ognina, a Catania. Il tutto è emerso dal tavolo tecnico di venerdì scorso a cui ha partecipato anche l’assessore ai Lavori pubblici e alle Infrastrutture Sergio Parisi. Due mesi di ritardo rispetto alla consegna prevista, in un primo momento, ad agosto scorso e che ora resta campata in aria. Il Comune avrebbe temporeggiato sulla scelta di fare una diffida questo perché «era stata notata la presenza di alcuni operai ma, da più di dieci giorni a questa parte, tutto tace di nuovo», spiega a MeridioNews l’assessore Parisi.

I lavori era stati affidati a una ditta calabrese. Le scadenze previste, però, non sarebbero state finora rispettato. Motivo per cui «adesso dovrebbero essere trasmessi a un’altra azienda», afferma Parisi. Intanto, l’assessore parla già anche di un’eventuale adozione di progetti alternativi che possano accelerare le tempistiche di consegna. Nel frattempo, sono in molti a continuare a entrare in una zona in cui sarebbe vietato l’accesso. Una responsabilità che, per l’assessore non ricadrebbe sul Comune etneo ma sulla ditta appaltatrice.

Qualche buona notizia nel settore dei lavori pubblici nel capoluogo etneo, però, parrebbe esserci. In particolare sul fronte degli interventi di piazza Europa e piazzale Sciascia. «Entro novembre – assicura l’assessore Parisi – dovrebbe avvenire l’inaugurazione di entrambe le aree pubbliche che sono state affidate ad aziende differenti rispetto ai lavori di piazza Nettuno». Nodo al fazzoletto.

