«È uscito dalla porta per rientrare dalla finestra». C’è chi lo diceva già il 3 ottobre, giorno in cui il vicesindaco e assessore all’Urbanistica del Comune di Catania Paolo La Greca si è dimesso lamentando la mancanza di tempo da dedicare all’incarico. Il giorno prima, sul sito dell’ente era spuntato un bando per l’assunzione di un consulente a titolo oneroso per Pianificazione urbanistica e territoriale. Con uno stipendio da oltre 25.700 euro l’anno. Consulenza esterna che, con una determina sindacale del 31 ottobre, è stata affidata proprio a Paolo La Greca. Il quale, così, da assessore diventa esperto del sindaco Enrico Trantino. Che, in un atteso rimpasto di giunta, avrebbe deciso di tenere per sé quella delega. «Se necessario, segnaleremo la vicenda anche all’Anac e alla Corte dei Conti», annuncia a MeridioNews il consigliere comunale del Movimento cinque stelle Graziano Bonaccorsi, che ha già annunciato anche un’interrogazione consiliare.

Paolo La Greca: dalle dimissioni da assessore a consulente all’Urbanistica di Catania

Professore ordinario di Tecnica e pianificazione urbanistica all’università di Catania, fino all’inizio del mese di ottobre La Greca è stato il vicesindaco del capoluogo etneo e assessore con deleghe all’Urbanistica, alla Mobilità e ai Rapporti con l’università. Poi, con una lettera inviata al sindaco Enrico Trantino, ha lasciato il suo ruolo in giunta a causa dei «crescenti impegni accademici». In realtà, un avvicendamento – che potrebbe essere l’ultimo giro di valzer – già previsto da mesi. Il giorno dopo le dimissioni di La Greca, sul sito del Comune di Catania viene pubblicata la ricerca di un consulente esperto proprio in quelle materie. A titolo oneroso e per la durata di un anno. Tra i requisisti, c’è che il candidato debba essere «un soggetto estraneo all’amministrazione». Quale La Greca, in effetti, era già da quasi 24 ore.

La «vasta gamma di competenze e abilità» maturate

Così, il 29 ottobre, viene comunicato alla direzione Risorse umane che per il ruolo di esperto del sindaco in materia di Urbanistica è stato individuato l’ex vicesindaco Paolo La Greca. «Dal curriculum inviato dal professore e ingegnere Paolo La Greca – si legge nella determina sindacale – è emerso che il professionista ha maturato una vasta gamma di competenze e abilità pratiche nella materia oggetto dell’incarico». Di cui, fino a meno di un mese prima, aveva la delega per il governo della città. Nel documento viene messo nero su bianco, inoltre, che «dall’esame del curriculum non emergono situazioni di conflittualità con gli interessi dell’ente». Non ci sarebbe, insomma, alcun conflitto di interesse. E non si sa neanche se ci sia stato qualche altro candidato al ruolo. Tra le prime domande del consigliere Bonaccorsi, appunto: «Noi chiediamo di sapere – conclude il consigliere M5s – quante persone hanno partecipato alla selezione pubblica».