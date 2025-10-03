Foto pagina Facebook Paolo La Greca

Catania, si è dimesso il vicesindaco e assessore Paolo La Greca

03/10/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Scossone all’interno della giunta comunale di Catania guidata da Enrico Trantino: il vicesindaco e assessore Paolo La Greca ha rassegnato le dimissioni dall’incarico. La Greca, ordinario di Tecnica e pianificazione urbanistica all’università di Catania, deteneva le deleghe a Urbanistica, Mobilità e Rapporti con l’università.

La lettera al sindaco

In una missiva indirizzata al primo cittadino, La Greca ha ringraziato per la fiducia e la possibilità di contribuire allo sviluppo della città. Ha sottolineato come la collaborazione con il sindaco sia stata un’esperienza di grande valore, ma ha spiegato che i crescenti impegni accademici non gli consentirebbero più di garantire il tempo necessario all’attività amministrativa.

Le motivazioni delle dimissioni di Paolo La Greca

Dopo la conclusione dell’anno sabbatico e l’insediamento della nuova governance universitaria, gli incarichi accademici di La Greca si sarebebro intensificati. Per questo motivo, ha spiegato, non è più in grado di seguire con la dovuta attenzione le numerose deleghe ricevute. Ha comunque ribadito la propria disponibilità a collaborare con l’amministrazione.

La reazione del sindaco

Il sindaco Enrico Trantino ha espresso pubblicamente la sua gratitudine verso La Greca, definendolo un galantuomo di altri tempi che ha dato un contributo prestigioso alla comunità. Trantino ha inoltre evidenziato l’importanza del ruolo dell’ormai ex vicesindaco nella progettazione del PUG, considerata una delle grandi sfide dell’amministrazione comunale.

