Pachino, rifiuti pericolosi per la salute abbandonati in un terreno. Denunciate tre persone

Rifiuti speciali nocivi per la salute abbandonati in un terreno in un contesto di assoluto degrado ambientale. È quanto i carabinieri di Pachino hanno scoperto in un fondo agricolo. Motivo per cui due uomini (di 29 e 63 anni) e una donna (di 59 anni) sono stati denunciati per violazione di norme ambientali. In particolare, durante le attività di controllo, i militari hanno trovato abbandonati nel terreno elettrodomestici fuori uso e materiale ferroso di vario genere: lavatrici, boiler elettrici, reti metalliche, rottami di veicoli, pneumatici logori e persino batterie di auto, oltre a materiale derivato da scarti edilizi. L’area estesa circa mille metri quadri è stata sequestrata e i proprietari sono stati denunciati all’autorità giudiziaria aretusea per il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata.