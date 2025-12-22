Foto di carabinieri

Ragazza ferita da un colpo di fucile, istituita una nuova zona rossa nel centro di Palermo

A Palermo scatta la quarta zona rossa. Dopo il ferimento della 33enne Valentina Peonio, raggiunta da un colpo di fucile nella notte tra sabato e domenica, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, riunito in prefettura, ha deciso l’istituzione di una quarta zona a vigilanza rafforzata nel cuore della città. La donna, che non è in pericolo di vita, è ricoverata nel reparto del Trauma center a Villa Sofia. Intanto le forze dell’ordine stanno dando la caccia a chi ha sparato. Si tratterebbe di un ragazzo poi fuggito a bordo di una Smart, mezzo con il quale ha poi investito due pedoni.

La nuova zona rossa istituita a Palermo

L’area interessata comprende piazza Sturzo, via Turati, piazza Nascè e via Isidoro La Lumia, una porzione centrale della movida palermitana che sarà sottoposta a controlli straordinari e presidi fissi delle forze dell’ordine. La decisione arriva all’indomani dell’episodio che ha visto una giovane donna rimanere gravemente ferita, colpita da un’arma da fuoco in circostanze ancora al vaglio degli investigatori.

Il provvedimento si inserisce in un quadro di allerta crescente sul fronte della sicurezza urbana. La nuova zona rossa si aggiunge infatti a quelle già istituite nei mesi scorsi, decise dopo l’omicidio di Paolo Taormina, il giovane ucciso lo scorso ottobre davanti al pub gestito dalla famiglia, episodio che aveva già segnato una svolta nelle politiche di controllo del territorio.

