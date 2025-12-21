Una sparatoria nel cuore della notte, in centro a Palermo: V. P., 33enne, è stata ferita alla spalla da colpi di fucile sparati intorno alle due e mezza in piazza Nascè, poco distante il teatro Politeama. La vittima è stata portata in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita. Non sono ancora chiari i dettagli ma, da una prima ricostruzione, la donna sarebbe rimasta coinvolta per errore e non sarebbe stata l’obiettivo della sparatoria. Chi ha sparato è poi fuggito a bordo di un’auto in direzione piazza don Bosco, investendo due pedoni all’altezza di via Mazzini. L’area della piazza dove sono esplosi i colpi è stata chiusa al traffico per effettuare i rilievi. Le indagini sono orientate verso un regolamento di conti tra bande.